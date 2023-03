Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldautomatensprengung in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Geldautomatensprengung. Betroffen ist eine Volksbank Filiale auf dem Markt in Kölleda. Unbekannte Täter brachten in dem Gebäude einen Automaten zur Detonation und flüchteten anschließend mit einem Auto. Mehrere Dienststellen der Thüringer Polizei sowie ein Hubschrauber fahndeten nach den flüchtigen Tätern. Zur Ergreifung der Tatverdächtigen und ihrem Fahrzeug kam es bislang nicht. Durch die Sprengung wurde die Bankfiliale erheblich beschädigt. Anwohner des Hauses wurden vorsorglich bei der örtlichen Feuerwehr untergebracht. Der Tatort wurde von der Polizei abgesperrt. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes sind gegenwärtig vor Ort im Einsatz. Wie viel Geld die Täter erbeuteten und wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell