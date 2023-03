LPI-EF: Erneut Pkw im Gleisbett gelandet

Sömmerda (ots) - Am 05.03.2023 gegen 03:00 Uhr wurde durch einen Zeugen eine nackte männliche Person in der Langen Straße festgestellt, die in Richtung Markt rannte. Dort wurde sie aus den Augen verloren. Eine sofortige Absuche, u.a. mit einem Fährtenhund und dem Polizeihubschrauber, verlief negativ. Eine Prüfung der Wohnanschrift des 19 jährigen ergab, dass dieser im Stadtgebiet unterwegs ist. Ebenfalls wurden in seinem Zimmer Drogen festgestellt. Gegen 06:45 Uhr kam ...

