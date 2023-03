Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 37-Jähriger Mann beschäftigte gleich mehrfach die Polizei.

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagabend rief ein Mitarbeiter eines Sportwetten-Geschäfts in der Magdeburger Allee gleich mehrfach die Polizei, um ein Hausverbot durchzusetzen. Der vermeintliche Straftäter war zudem verwirrt und verhielt sich aggressiv. Daraufhin wurde dieser später in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Da er sich auch dort nicht benehmen konnte, mussten die Beamten dem medizinischen Personal zur Hilfe eilen. Durch entschlossene Unterstützung konnte ein Beruhigungsmittel verabreicht werden und Ruhe einkehren. (SE)

