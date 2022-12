POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Oberhonnefeld - Gierend (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Oberhonnefeld - Gierend, Über dem Stellweg an einem PKW Ford Focus die beiden amtlichen Kennzeichen NR-VD 295 entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

