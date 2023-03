LPI-EF: Schreckmoment für Polizeibeamte

Erfurt (ots) - Am frühen Samstagabend rief ein Mitarbeiter eines Sportwetten-Geschäfts in der Magdeburger Allee gleich mehrfach die Polizei, um ein Hausverbot durchzusetzen. Der vermeintliche Straftäter war zudem verwirrt und verhielt sich aggressiv. Daraufhin wurde dieser später in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Da er sich auch dort nicht benehmen ...

