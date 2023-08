Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag befuhr eine 33jährige Frau aus Detmold mit ihrem PKW Skoda die Barntruper Straße in Richtung Lage und beabsichtigte nach linkes in den Charles-Lindbergh-Ring einzubiegen. Beim Linksabbiegen beachtete sie nicht den Vorrang einer 71jährigen VW-Fahrerin aus Detmold, die mit ihrem Auto in Richtung Remmighausen unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

