Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Widerstand nach Verkehrsunfallflucht + Grundstückszaun demoliert + Dank aufmerksamer Zeugen - mutmaßliche Einbrecher gestellt + + Einbrüche in öffentliche Einrichtungen + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 07.02.2023:

+++

Butzbach: Widerstand nach Verkehrsunfallflucht

Polizeibeamte nahmen am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr einen 24-jährigen Mann aus Butzbach vorläufig fest, nachdem dieser zuvor - am Steuer eines weißen Ford - in der Taubgasse einen geparkten Audi touchiert und am Ortsausgang/Niederkleener Straße schließlich im Straßengraben gelandet sein soll. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro zu kümmern, soll sich der Tatverdächtige dann nachhause begeben haben.

An seiner Wohnanschrift trafen die Ordnungshüter wenig später auf den jungen Mann, der zurzeit über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und bei dem sich zudem Hinweise auf vorangegangenen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum ergeben hatten. Als die Beamten den Beschuldigten mit dem Tatvorwurf konfrontierten und ihn mitnehmen wollten, wurde dieser zunehmend aggressiv und beschimpfte und bedrohte die Ordnungshüter. Um die Situation zu beruhigen mussten die Schutzleute ihn zu Boden bringen und Handfesseln anlegen. Auch während der Fahrt zur Dienststelle kam es zu weiteren Beleidigungen und Bedrohungen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige zur Dienststelle gebracht, wo von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Den Unfallwagen stellten die Beamten erst einmal sichergestellt. Den Rest der Nacht verbrachte der Beschuldigte in der Ausnüchterungszelle.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.

+++

Reichelsheim: Grundstückszaun demoliert

Offenbar in der Nacht zu Sonntag demolierten Chaoten in der Weckesheimer Schulstraße einen ein Privatgrundstück umschließenden Lattenzaun. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 9.30 Uhr einige rote Holzlatten herausgebrochen und diese auf die Fahrbahn sowie in einen angrenzenden Grünstreifen geworfen. Der so entstandene Sachschaden befindet sich im dreistelligen Bereich. Nun ermittelt die Polizei in Friedberg wegen Sachbeschädigung und bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen in der Schulstraße aufgefallen? Wer hat die geschilderte Tat beobachtet?

+++

Rosbach: Dank aufmerksamer Zeugen - mutmaßliche Einbrecher gestellt

Dank des Hinweises aufmerksamer Zeugen konnten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festnehmen.

In Rosbach waren die beiden Männer gegen 13.10 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie sich unberechtigt Zugang zum Gelände des Recyclinghofes in der Dieselstraße verschafft hatten, indem sie ein Loch in den dortigen Zaun schnitten und anschließend Elektrogeräte gestohlen haben sollen. Wenig später waren die beiden Männer den Angaben zufolge dann in einen schwarzen Ford gestiegen und in Richtung Aral-Tankstelle davongefahren. Der Mitteiler, der sich auch das Kennzeichen gemerkt hatte, verständigte die Polizei. Eine Funkstreife kontrollierte das mit zwei Personen besetzte Auto kurz darauf im Köpperner Tal. Im Fahrzeug befanden sich ein 37-Jähriger Mann aus dem Hochtaunuskreis sowie dessen 15 Jahre alter Sohn. Im PKW aufgefundenes Werkzeug sowie mitgeführte Mobiltelefone sowie Handschuhe stellten die Beamten sicher. Mutmaßliches Diebesgut hatte man indes nicht auffinden können.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle gebracht, die sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich wieder verlassen durften. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Mögliche, den Ermittlern bislang nicht namentlich bekannte Zeugen, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

+++

Bad Vilbel: Schiebetür eingeschnitten - Werkzeug gestohlen

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes schnitten Diebe in der Breslauer Straße ein Loch in die Schiebetür eines weißen Renault Trafic und entwendeten im Fahrzeuginnenraum gelagertes Werkzeug im Wert von fast 20.000 Euro. Der Kleintransporter stand von Freitagnachmittag (14 Uhr) bis Montagmorgen (7.30 Uhr) auf einem Parkplatz zwischen den Hausnummern 13 und 15. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Friedberg / Reichelsheim / Florstadt: Einbrüche in öffentliche Einrichtungen

Nach mehreren Einbrüchen in öffentliche Einrichtungen ermittelt die Friedberger Polizei wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen an den genannten Orten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Straftäter sind im Verlaufe des vergangenen Wochenendes in die Kindertagesstätte in der Straße "Im Mühlfeld" eingebrochen. Zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) hatten die Kriminellen ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Aus der Essenskasse entwendeten sie einen kleinen Betrag Bargeld. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Friedberg: Zwischen Montagnachmittag (16.30 Uhr) und dem frühen Dienstagmorgen (6.15 Uhr) kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte in der Erasmus-Alber-Straße im Ortsteil Bruchenbrücken. Einbrecher hatten im Tatzeitraum ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster zu einem Büroraum aufgehebelt und diesen anschließend nach Wertsachen durchsucht. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor, in dem sich mehrere Hundert Euro befanden. Der am Fenster entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 300 Euro.

Reichelsheim: Aus der Kindertagesstätte im Weckesheimer Kastanienweg stahlen Einbrecher ein weißes Smartphone von Samsung, nachdem sie zuvor ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und im Inneren eine weitere Tür aufgebrochen hatten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Kriminellen zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (6.50 Uhr) zugange gewesen. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.500 Euro.

Florstadt: Indem sie Fenster der Schule in der Kirchgasse aufhebelten, gelangten Einbrecher zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (6.50 Uhr) in zwei Klassenzimmer. Die Straftäter durchsuchten die Räume nach Wertsachen und flüchteten schließlich, offenbar ohne Beute.

+++

Nidda: E-Scooter entwendet

Einen schwarz/orangefarbenen E-Scooter von Ninebot entwendeten Unbekannte im Verlaufe des vergangenen Sonntags in der Bahnhofstraße in Nidda. Das Elektrokleinstfahrzeug, an welchem das Versicherungskennzeichen "270-YFW" angebracht gewesen war, war mittels Schloss an einem Fahrradständer am Bahnhof gegen Diebstahl gesichert worden. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Tatzeitraum aktuell eingrenzen auf 11.45 Uhr bis 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648180.

+++

Bad Nauheim: Diebstahl im Nagelstudio

Kurz vor 14 Uhr betraten am Montagnachmittag drei junge Männer den Nagelsalon in der Bad Nauheimer Hauptstraße. Sie erkundigten sich zunächst nach Informationsbroschüren. Dann griffen sie sich die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter und flüchteten in Richtung Kurstraße. Bei den Dieben soll es sich um drei ungefähr 180 cm große Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren handeln. Einer trug eine gelbe Steppjacke und Kapuzenpullover und hatte dunkle, kurze Haare. Der zweite trug eine schwarze Jacke und einen Kapuzenpullover. Er hatte dunkle, kurze Haare. Der dritte trug ebenfalls eine schwarze Jacke und hatte kurze, dunkle Haare sowie einen Kinnbart. In der Kasse hatten sich etwa 150 Euro befunden. Mögliche Zeugen, denen die beschriebenen Personen aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

Limeshain: Einbruchversuch durch Wintergarten

Im Ortsteil Hainchen kam es am Montagabend zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Gegen 18.35 Uhr hatte ein Unbekannter eine nur zugezogene Wintergartentür eines Einfamilienhauses in der Feldstraße aufgeschoben und dann die Glasscheibe der zum Wohnzimmer führenden Schiebetür eingeschlagen. Als Bewohner durch den verursachten Lärm auf das Treiben aufmerksam wurden und das Licht einschalteten, flüchteten die Täter, offenbar ohne Beute. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Mögliche Zeugen, denen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

+++

Friedberg: Einbruch in Reformhaus

Zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (8.30 Uhr) brachen Kriminelle in das Reformhaus in der Friedberger Kaiserstraße ein. Aus einer dortigen Registrierkasse entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Um in die Geschäftsräume zu gelangen war zuvor die gläserne Eingangstür beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell