POL-WE: Mit Reizgas attackiert + Diesel-Diebstahl + Einbruch in Kindergarten

Ober-Mörlen: Mit Reizgas attackiert

Nachdem ein 52-Jähriger aus Ober-Mörlen am Donnerstag, 2. Februar, gegen 22.40 Uhr in der Borngasse aus seinem Auto gestiegen war, attackierten ihn Unbekannte mit Reizgas. Offenbar erhielt er auch noch mindestens einen Schlag ins Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Nähere Angaben sind dem Mann bislang nicht möglich gewesen. Die Polizei in Butzbach sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Telefonnummer 06033/7043-4011.

Bad Nauheim: Diesel-Diebstahl

Etwa 250 Liter fehlenden Diesel-Kraftstoff bemerkte ein LKW-Fahrer am Freitag, 3. Februar, um kurz nach Mitternacht. Offenbar hatten Unbekannte zwischen 16 Uhr des Vortags und dem Feststellungszeitpunkt den Kraftstoff aus der blauen Scania- Sattelzugmaschine gezapft, während diese in der Straße Am Goldstein stand. Dabei verursachten sie noch einen etwa 200 Euro hohen Schaden am Fahrzeug, das Diebesgut hat einen Wert von rund 425 Euro. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum Personen an der Zugmaschine hantieren sehen? Wem sind in der Nähe Personen mit Kanistern aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 6031/6010.

Karben- Okarben: Einbruch in Kindergarten

Durch das Aufbrechen einer Tür gelangten Diebe in den Kindergarten in der Untergasse und durchwühlten dort die Räume. Bislang liegen noch keine Angaben zum Diebesgut oder zur Schadenshöhe vor. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06101/54600).

