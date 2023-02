Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Portmonee aus Hosentasche entwendet + Mountainbike entwendet + Reifen zerstochen + Tür halt stand + Auffahrunfall mit Folgen + Versuchter Einbruch + Einbrüche in Kindergärten und Grundschule

Friedberg (ots)

Friedberg: Portmonee aus Hosentasche entwendet

Während sich ein 39-jähriger Friedberger am Dienstag, 31. Januar, gegen 20.30 Uhr in der Bismarckstraße auf einer Treppe befand, entwendete ihm ein unbekannter Dieb sein Portmonee aus der Hosentasche. Darin enthalten waren mehrere Ausweise und Kundenkarten sowie etwa 45 Euro Bargeld. Der Friedberger beschrieb den Dieb als Südländer mit schwarzen kurzen Haaren, der mit einer schwarz-orangefarbenen Winterjacke bekleidet war. Er flüchtete Richtung Saarstraße. Nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wer hat den Diebstahl gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Karben- Groß-Karben: Mountainbike entwendet

Diebe entwendeten in der Elisabethenstraße ein "Radon"-Mountainbike im Wert von rund 2.600 Euro. Zwischen Sonntag, 22. Januar, und Montag, 30. Januar, gelangten sie auf bislang unbekannte Weise in einen Werkstattraum und nahmen das angeschlossene, mattschwarze Rad an sich. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Niddatal- Assenheim: Reifen zerstochen

Durch das Zerstechen von zwei Reifen eines braunen Citroen Campster entstand in der Theodor-Fliedner-Straße ein Schaden von rund 300 Euro. Wann genau sich die Sachbeschädigung ereignete, ist bislang nicht bekannt. Die Fahrerin stellte den Schaden am Mittwoch, 1. Februar, gegen 16.25 Uhr fest. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Reichelsheim: Tür halt stand

Vermutlich weil sich die Haustür einer Doppelhaushälfte in der Ringstraße nicht öffnen ließ, brach ein Dieb zwischen Dienstag, 31. Januar, und Mittwoch, sein Vorhaben ab. Dennoch entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden an der Tür, den die Eigentümer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr bemerkten. Die Kripo in Friedberg bittet um Mittelung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Auffahrunfall mit Folgen

Eine 34-Jährige aus Bad Nauheim fuhr am Mittwoch, 1. Februar, in der Schwalheimer Straße mit ihrem Audi auf einen Peugeot auf, den ein 52-Jähriger aus Bad Nauheim fuhr. Offenbar hatte die Audi-Fahrerin gegen 18.15 Uhr nicht bemerkt, dass der Peugeot an einer roten Ampel stand und wartete. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt, das Heck seines Fahrzeugs wurde komplett zerstört (geschätzt 5.000 Euro Schaden). Am Audi entstand ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden an der zerstörten Front. Die Fahrerin verletzte sich leicht, zudem zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille an. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, dort erfolgte dann auch eine Blutentnahme. Für ihr Auto kam ein Abschleppunternehmen zum Einsatz.

Karben- Petterweil: Versuchter Einbruch

Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs, der am Mittwoch, 1. Februar, in der Ysenburger Strßae stattfand. In den Nachtmittags- oder frühen Abendstunden machten sich die Kriminellen an einem Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen, scheiterten aber trotz Zuhilfenahme mehrerer Werkzeuge an der Öffnung. Gegen 18.55 Uhr bemerkten Zeugen den etwa 800 Euro hohen Schaden am Fenster. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in der Ysenburger Straße bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Friedberg/ Reichelsheim/ Bad Nauheim: Einbrüche in Kindergärten und Grundschule

Vier Kindergärten und eine Grundschule standen in der Nacht auf Donnerstag, 2. Februar, für Kriminelle im Fokus. Während es bei den Kindergärten in der Kaiserstraße und Erasmus-Alber-Straße sowie bei der Grundschule in der Kapellenstraße, alle drei in Friedberg, bei Einbruchsversuchen blieb, gelangten die Diebe in zwei weiteren Einrichtungen ins Gebäude. Dabei handelt es sich um die Kindergärten in der Ringstraße in Bad Nauheim und in der Berliner Straße in Reichelsheim. Zum Diebesgut liegen noch keine abschließenden Angaben vor. Bei allen fünf Einrichtungen entstanden durch die Einbrüche Schäden im drei- bis vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt jeweils zwischen Mittwochnachmittag, 1. Februar, und Donnerstagmorgen. Lediglich beim Einbruch in der Grundschule liegt ein kürzerer Tatzeitraum vor, von 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat an den genannten Tatorten etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

