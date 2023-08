Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr auf der Hauptstraße - rund 9.500 Euro Schaden (07.08.2023)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 9.500 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend im Kreisverkehr auf der Hauptstraße passiert ist. Gegen 21.45 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem Opel Zafira auf der Hauptstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und einem vorfahrtsberechtigten Audi A6 eines ebenfalls 36-jährigen Mannes, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Blechschaden am Audi wird von der Polizei auf eine Höhe von etwa 8.000 Euro geschätzt.

