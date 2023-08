Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blut verschmiertes Gesicht - Zeugenaufruf

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 20.45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine männliche Person mit blutverschmiertem Gesicht entlang der Werner-Sylten-Straße umhertaumeln soll. Das Eintreffen der Beamten missfiel dem 24-jährigen polnischen Staatsbürger so sehr, dass dieser die Kollegen via Mittelfinger begrüßte, auf diese losging und sich anschließend der Maßnahme widersetzte. Die Begutachtung seiner zuvor gemeldeten Verletzungen durch einen Arzt ergaben eine Fraktur der Nase sowie der Augenhöhle. Ob hierfür ein Unfallgeschehen oder möglicherweise eine Straftat ursächlich ist, bleibt Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0203285/2023 zu melden. Bezüglich seines Verhaltens gegenüber den eingesetzten Beamten muss sich der 24-Jährige im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Beleidigung, Tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (rak)

