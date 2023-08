Eisenach (ots) - Am Freitagnachmittag, gg. 16:45 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Ende der alten Autobahn, in Richtung Wutha-Farnroda informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Bereich des Kreisels ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren war. Es stellte sich heraus, dass der verunfallte weiße VW Golf sich zuvor ...

