Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall nach illegalem Autorennen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Freitagnachmittag, gg. 16:45 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Ende der alten Autobahn, in Richtung Wutha-Farnroda informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Bereich des Kreisels ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren war. Es stellte sich heraus, dass der verunfallte weiße VW Golf sich zuvor wahrscheinlich ein Rennen mit einem schwarzen Pkw Audi Kombi geliefert hatte und im Bereich des Kreisel aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle verlor. Der 28-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, am Pkw entstand Totalschaden. Der Audifahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, denen die beiden Pkw's aufgefallen sind, die Aussagen zu dem Fahrverhalten oder Hinweise zu dem schwarzen Audi geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0202550/2023 entgegen.

