LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - In der Zeit von Freitagfrüh 05:45 Uhr bis Freitagnachmittag 15:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Hausmann-Straße in Arnstadt ein. Der oder die Täter beschädigten gewaltsam die doppeltverglaste Terrassentür, so dass sie den Fenterwirbel betätigen und die Tür öffnen konnten. In der Folge durchwühlten der oder die Tärer diverse Schränke im Haus und ...

mehr