Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Freitagfrüh 05:45 Uhr bis Freitagnachmittag 15:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Hausmann-Straße in Arnstadt ein. Der oder die Täter beschädigten gewaltsam die doppeltverglaste Terrassentür, so dass sie den Fenterwirbel betätigen und die Tür öffnen konnten. In der Folge durchwühlten der oder die Tärer diverse Schränke im Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 7500 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0202585/2023 entgegen. (dl)

