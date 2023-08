Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Keller - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom Donnerstag, 12:00 Uhr bis Freitag, 10:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu drei Kellern eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße in Arnstadt verschafft. Hierzu wurden vermutlich mittel Akku-Trennschleifer die Ösen der Vorhängeschlösser durchtrennt. Aus den Kellerabteilen wurde ein Mountainbike sowie Werkzeug und Getränke entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 550 Euro. Der Sachschaden an den Kellern wird auch ungefähr 250 Euro geschätzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0202511/2023 zu melden (dl).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell