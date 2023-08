Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zerschnittener Gartenzaun

Drei Gleichen OT Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages durchtrennten Unbekannte den Maschendrahtzaun eines Grundstückes in der Straße An der Apfelstädt. Der Grundstücksbesitzerin fiel der Sachschaden erst auf, nachdem ihr Hund vom Grundstück entwichen war und durch Kameraden der Feuerwehr eingefangen und zurückgebracht wurde. Die Polizei in Gotha bittet um sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung des Sachverhaltes führen und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0202639/2023 entgegen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell