LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern befuhr eine 89-Jährige mit ihrem Krankenfahrstuhl einen Parkplatz in der Straße "In der Aue". In einer Linkskurve touchierte die Frau aus ungeklärter Ursache einen geparkten Mercedes einer 64-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

