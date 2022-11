Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einem Geschäftshaus in der Innenstadt | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022 wurde die Feuerwehr um 19:50 zu einem Brand in der Innenstadt gerufen, dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und Anrufer berichteten von einer Rauchentwicklung.

Nach einer ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Brand in einem an die Verkaufsräume angrenzenden Lager ausgebrochen war. Ein Team unter Atemschutz stellte fest, dass eine Elektroverteilung eines Aufzugs in Brand geraten war, diese konnte allerdings schnell gelöscht werden. Schwieriger gestaltete sich im Anschluss die Entrauchung des Lagers, wozu mehrere Lüfter eingesetzt werden mussten.

Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden, Verletzte gab es glücklicheweise nicht. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften sowie einem Rettungswagen und einem Notarzt an der Einsatzstelle.

