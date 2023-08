LPI-GTH: Stein touchiert

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein umzäuntes Grundstück in der Friedensallee in Ichtershausen. Dort wurden drei geparkte Pkw (Tesla, Audi, VW) an allen vier Seiten beschädigt, sodass ein Gesamtschaden von ungefähr 31.000 Euro entstand. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 02. August, 22.00 Uhr und gestern, 16.20 Uhr verübt. Zeugen zum ...

mehr