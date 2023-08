Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein ins "Grüne"

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 21.00 Uhr verunfallte ein Mitsubishi Space Star auf einem Parkplatz in der Lindemannstraße. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und landete in einer angrenzenden Hecke. Da mehrere Fahrzeuginsassen das Fahrzeug sofort nach dem Unfall verließen, musste der Fahrer zunächst ermittelt werden. Die Ermittlungen führten zu einem 25-jährigen Polen, welcher den PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell