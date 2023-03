LPI-SHL: Unfallflucht mit Lastwagen

Meiningen (ots) - Ein 45-jähriger Autofahrer parkte Dienstagmittag in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen aus. Er stieß dabei an einen geparkten Opel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Beamte der Meininger Dienststelle konnten ihn wenig später feststellen und fanden schnell den Grund für seine Unfallfahrt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,06 Promille. Der 45-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und ...

mehr