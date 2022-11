Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautern: ++Erstmeldung++ Vollbrand eines Einkaufsmarktes

Lautertal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13.11.) wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße um 01.55 Uhr ein Brand in der Nibelungenstraße in Lautern gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Einkaufsmarkt in Vollbrand steht, die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot mit den Löscharbeiten befasst, die B 47 ist aus diesem Grund derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

