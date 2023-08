Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Straße blockiert

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entnahmen Unbekannte mehrere Warnbarken und Absperrgitter einer in der August-Trinius-Straße befindlichen Baustelle und stellten diese inmitten der Fahrbahn der Hauptstraße im Bereich des Klaustor ab. Gegen den oder die Täter wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0202883/2023 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell