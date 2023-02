Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer kracht gegen Ampelmast und flüchtet: Ermittler erbitten Hinweise auf schwarzen VW Golf oder Polo

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Rund 3.000 Euro Schaden an einer Ampelanlage für die Straßenbahn sind das Resultat einer Unfallflucht, die sich am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16:35 Uhr in Vellmar ereignete (siehe Foto). Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein schwarzer VW zu dieser Zeit gegen einen Ampelmast auf einer Verkehrsinsel in der Brüder-Grimm-Straße, Ecke Mittelring, gekracht, wodurch der Mast aus der Betonverankerung gerissen wurde. Ein Passant hatte vom nahegelegenen Parkdeck aus den lauten Knall gehört. Als er sich umdrehte, sah er den Verursacher noch von der Verkehrsinsel wegfahren. Es soll sich um einen schwarzen, dreitürigen VW Golf oder Polo mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, so der Zeuge. Es ist davon auszugehen, dass an dem Fahrzeug ein sichtbarer Schaden entstanden sein dürfte.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden

