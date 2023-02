Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Kellerwohnung im Vorderen Westen: Feuer vermutlich durch Kerze ausgelöst

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am gestrigen Dienstagabend kam es gegen 21:20 Uhr in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße in Kassel zu einem Brand. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden in der Kellerwohnung, die nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Weitere Wohnungen des Hauses waren nicht betroffen. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, liegen bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt vor. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer offenbar im Wohnzimmer im Bereich eines Holztisches entstanden, auf dem zur fraglichen Zeit eine Kerze brannte. Wie es letztlich zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die nun von dem Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell