Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss im Stadtgebiet kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25. September 2022 kontrollierten Beamte gegen 14:00 Uhr in der Straße "Am Stadion" den Pkw eines 27-jährigen Fahrzeugführers aus Bremen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die darauf hindeuteten, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. In der Alfred-Rethel-Straße kontrollierten Beamte am Montag, 26. September 2022, gegen 00:55 Uhr den Pkw eines 23-jährigen Fahrzeugführers aus Delmenhorst. Die Beamten stellten auch hier Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Beiden Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

