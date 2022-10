Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Steuerelements aus Baukran

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Beethovenstraße;

Tatzeit: 24.10.2022, 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr;

Das Steuerelement eines Baukrans haben Unbekannte am Montag in Bocholt an der Beethovenstraße entwendet. Die Täter betraten zwischen 06.00 Uhr und 15.00 Uhr das Baugrundstück und bauten die Einrichtung ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell