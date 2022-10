Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrerin will Zusammenstoß verhindern

Kollision folgt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Unfallzeit: 24.10.2022, 15:00 Uhr;

Leichte Verletzungen zogen sich ein 28 Jahre alter Autofahrer sowie ein 56-jähriger Bocholter bei einem Verkehrsunfall am Montag in Bocholt zu. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15.00 Uhr auf dem linken Fahrstreifen des Theodor-Heuss-Rings aus Richtung Industriestraße kommend in Richtung Münsterstraße unterwegs, als sie nach ihren Angaben von einem weißen SUV rechts überholt wurde. Sie befürchtete eine Kollision der Außenspiegel. Um dieses zu verhindern, bremste sie stark ab, geriet dabei ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 28-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Beifahrer der 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell