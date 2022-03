Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Diebstähle aus mehreren Kleintransportern.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.-17. März 2022) die Seitenscheiben mehrerer Klein-LKW (Transporter) im Lemgoer Innenstadt-Bereich ein, um an diverse Wertgegenstände zu gelangen. Aus einem roten Ford Transit, der am Seitenrand der Echternstraße geparkt war, stahlen sie einen Rucksack ohne Inhalt. In der Dünnebierstraße suchten sie sich einen Transporter der Marke Fiat aus. Hier erbeuteten sie etwas Kleingeld und zwei Bohrmaschinen. Schließlich drangen sie noch in einen Mercedes Sprinter ein, der auf dem Firmengelände einer Tischlerei an der Lageschen Straße abgestellt war. Neben dem Fahrzeugschein klauten sie hier einen Klappspaten und eine Sonnenbrille. Ihre Hinweise zu allen Fällen richten Sie unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

