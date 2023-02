Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte flüchten nach nächtlichem Einbruch in Keller von Haus in Fuldatal-Rothwesten: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal-Rothwesten (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in den Keller eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße im Fuldataler Ortsteil Rothwesten eingebrochen. Die Bewohner des Hauses waren gegen 0:20 Uhr durch Geräusche hochgeschreckt und hatten nach dem Rechten gesehen, woraufhin die Einbrecher die Flucht ergriffen. Wie sich herausstellte, waren die Täter über ein Fenster in den Keller eingebrochen. Dabei war ihnen jedoch ein Werkzeug heruntergefallen, wodurch die Bewohner wach wurden. Diese sahen durch die Fenster anschließend noch zwei Täter vom Grundstück in Richtung Straße gehen. Es soll sich um zwei 1,65 bis 1,70 Meter große Männer gehandelt haben, von denen einer eine dunkle Daunenjacke und einen rot-braunen Schal trug. Bevor die Einbrecher ertappt wurden, hatten sie in dem Keller nach Beute gesucht, offenbar aber nichts entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

