Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Gemeinsame Pressemeldung mit der Stadt Kempen - Offener Pedelec Parcours am kommenden Sonntag

Kempen (ots)

Die Zahl der Pedelec Fahrenden im Kreis Viersen steigt immer weiter. Das elektronisch unterstützende Fahrrad wird bei Bürgerinnen und Bürgern immer beliebter, was aus umwelttechnischer und gesundheitlicher Sicht natürlich auch eine positive Aussicht ist. Allerdings werden die Pedelecs oft unterschätzt: Das Gewicht, die Geschwindigkeit und somit das Fahrverhalten eines Elektrofahrrades können im Straßenverkehr Gefahren darstellen. Daher bietet unsere Verkehrssicherheitsberatung am kommenden Sonntag, den 06.08.2023 zwischen 12.00 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Polizeiwache Kempen (Am Bahnhof 8, 47906 Kempen) einen offenen Pedelec-Parcours an. Unser Radverkehrsverantwortlicher, Polizeihauptkommissar Tobias Stapper, wird vor Ort sein und Ihnen hilfreiche Tipps für Sie und Ihr Elektro-Gefährt mit an die Hand geben. Es gibt kein Richtig oder Falsch, daher können Sie ganz unvoreingenommen und ohne Anmeldung in den Parcours starten und mit Sicherheit mit neuen Erkenntnissen nach Hause radeln. Wer in den Parcours starten möchte muss neben seinem eigenen Rad allerdings auch einen Helm mitbringen. Wir freuen uns, Sie zahlreich am Sonntag zu begrüßen. / AM (746)

