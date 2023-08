Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Blindes Schaf in Plastiktüte von Weide "entführt" - Täterin in Gewahrsam

Viersen-Süchteln (ots)

"Kein Tag ist wie der andere" Dass dieses ewige Polizeimotto auch heute noch gilt, durften die Einsatzkräfte der Polizeiwache Viersen am vergangenen Samstag in Süchteln erfahren. Gegen 12 Uhr meldete ein Zeuge den Diebstahl eines Schafes von einer Weide an der Rheinstraße. Eine Frau habe demnach das blinde Tier über den Weidezaun gehoben und es in eine Plastiktüte gesteckt. Danach sei die "Entführerin" samt Opfer zu Fuß vom Tatort geflohen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Duo jedoch wenige Minuten später im Rahmen der Fahndung mit Hilfe einer couragierten Zeugin auffinden, das verängstigte Tier befreien und seinem Besitzer übergeben - es erholte sich schnell wieder von dem unerwarteten Abenteuer. Ein bei der Täterin durchgeführter Alkohol- und Drogentest fiel positiv aus. Da sie ankündigte, weitere Schafe von der Weide zu entwenden und anschließend zu schlachten, wurde sie vorübergehend auf der ausbruchsicheren "Polizeiweide" untergebracht. /tk (744)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell