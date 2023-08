Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Krefeld/Willich-Anrath: Gemeinsame Pressemeldung mit der Polizei Krefeld: Flüchtige nach Verfolgungsfahrt gestellt

Krefeld/Willich-Anrath (ots)

Krefeld Am Dienstag (1. August 2023) hat ein Autofahrer versucht, sich durch Flucht der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Polizisten war gegen kurz vor 18 Uhr die silberne Mercedes A-Klasse des Mannes an der Anrather Straße in Forstwald aufgefallen. Da das Siegel auf dem Kennzeichen Manipulationen aufwies, fuhren sie dem Mercedes hinterher. An der Kreuzung Kempener Straße/Schottelstraße in Anrath missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter Richtung Ortsmitte. In dem Auto befanden sich neben dem Fahrer auch eine junge Frau und ein Hund. Der Pkw flüchtete dann weiter über die Giether Straße, die Straße Wiesengrund, die Buschstraße und die Viersener Straße. Hierbei missachtete der Mann mehrere Rotlicht zeigende Ampeln. Da es zu einigen gefährlichen Situation kam, brach die Polizei die Verfolgung ab. Im weiteren Verlauf der Fahndung, an der sich nun auch mehrere Streifenwagen der Viersener Polizei beteiligten, konnte das Fahrzeug verlassen auf der Straße Stockum in Anrath angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen, an der sich auch Polizeihubschrauber beteiligte, führten dann letztlich zum Auffinden der beiden Flüchtigen, einem 24-jährigen Mann und einer 21 Jahre alte Frau, beide aus Willich. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und weiterer Verkehrsstraftaten. (743)

