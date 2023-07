Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht von Samstag, 29. Juli 2023

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz, Goswinstraße, Trickdiebstahl

Am Freitag, 28.07.2023, gegen 12:15 Uhr wurde eine 86jährige Erkelenzerin Opfer eines Trickdiebstahls. Eine bislang unbekannte männliche Person hatte sich zuvor als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben und war von der Erkelenzerin eingelassen worden. Mit ihr suchte er dann das Badezimmer auf und gab vor, die Wasserleitungen zu überprüfen. In der Zwischenzeit betrat ein weiterer Täter unbemerkt das Haus und entwendete Schmuck und Bargeld. Die beiden Diebe konnten unerkannt entkommen. Der Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: Männlich, kleine Statur, etwas dicker, südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, dunkler Bart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Geilenkirchen, Wurmauenpark, Raubdelikt

Ein 28jähriger Geilenkirchener wurde am Freitag, 28.07.2023, gegen 21:00 Uhr im Wurmauenpark an einer Unterführung von zwei männlichen Personen angesprochen. Einer der beiden Unbekannten bedrohte den 28jährigen dabei mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Die Täter erbeuteten eine Halskette, ein Armband und eine Uhr und flüchteten in Richtung Innenstadt. Im Rahmen einer Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Der Haupttäter war etwa 190cm groß, ca. 25 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug eine Jeanshose, einen hellen Pullover und eine Weste. Der zweite Täter trug einen Jogginganzug. Auch zu dieser Tat ermittelt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell