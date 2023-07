POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Auf dem Parkplatz einer KIK Filiale an der Von-Humboldt-Straße wurde am 26. Juli (Mittwoch), gegen 12.50 Uhr, ein minderjähriges Mädchen aus Geilenkirchen von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Der südostasiatisch wirkende Mann sprach das Mädchen an und bot ihr sexuelle Handlungen an. Als sie dies ablehnte, berührte er sie am Bein und am Gesäß und verließ anschließend ...

