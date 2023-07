Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexuelle Belästigung/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Auf dem Parkplatz einer KIK Filiale an der Von-Humboldt-Straße wurde am 26. Juli (Mittwoch), gegen 12.50 Uhr, ein minderjähriges Mädchen aus Geilenkirchen von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Der südostasiatisch wirkende Mann sprach das Mädchen an und bot ihr sexuelle Handlungen an. Als sie dies ablehnte, berührte er sie am Bein und am Gesäß und verließ anschließend die Örtlichkeit. Der Täter war von dunkler Hautfarbe, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 168 Zentimeter groß und hatte einen Oberlippenbart und einen Kinnbart in Form von Stoppeln. Er trug hochfrisierte längere schwarze Haare und war mit einem weißen T-shirt und einer beigen langen Cargo-Hose bekleidet. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die den Mann gesehen haben. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

