POL-HS: Diebstahl aus Lagerhalle

Heinsberg (ots) - Am 27. Juli (Donnerstag) wurde einer 67-jährigen Frau aus Übach-Palenberg ein Umschlag mit Bargeld aus ihrer Handtasche entwendet, während sie in einer KIK Filiale an der Hochstraße einkaufte. Sie wurde gegen 15 Uhr in dem Geschäft von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Während der Unterhaltung trug sie ihre Umhängetasche bei sich, in der sich der Umschlag befand. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Umschlag fehlte und fand ...

