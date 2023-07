Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erkelenz (ots)

Gegen 17 Uhr, fiel Polizeibeamten während ihrer Streifenfahrt am Mittwoch, 26. Juli, an der Krefelder Straße ein Kleinkraftrad auf, auf dem zwei Jugendliche ohne Helm saßen. Daraufhin beabsichtigten sie, das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern wendet sein Zweirad und versuchte zu flüchten. Er fuhr auf ein Schulgelände, wo er die Kontrolle über das Kleinkraftrad verlor und stürzte. Beide Personen versuchten fußläufig zu flüchten, konnten jedoch eingeholt und festgehalten werden. Es handelte sich um zwei 11 und 14 Jahre alte Jungen aus Erkelenz, die sich durch den Sturz nur leicht verletzt hatten. Der Fahrer verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis zum Führen des Zweirades. Die Eltern der Jungen wurden über das Geschehen in Kenntnis gesetzt und die Beamten fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell