BPOL NRW: Wertersatz und 70 Tage Haft - Bundespolizei nimmt 55-Jährigen am Flughafen Dortmund fest

Essen - Hattingen (ots) - Am gestrigen Montagmittag (19. September) trat und schlug eine Frau am Essener Hauptbahnhof mehrfach gegen ein Fahrzeug der Bundespolizei. Gegen 12:10 Uhr beobachteten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Essen, wie eine Frau gegen ein geparktes Dienstkraftfahrtzeug trag und schlug. Die Deutsche trat gegen die Seitenspiegel, welche dadurch umklappten. Zudem schlug sie mehrfach gegen die Scheiben. Ein ...

