POL-MK: Einbruch in Nattenberg Schwimmbad

Altena (ots) - Am Montagabend wurde die Tankstelle an der Bahnhofstraße überfallen. Zwei unbekannte Männer betraten um 22.49 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der beiden Männer ging sofort auf eine 27-jährige Mitarbeiterin zu, die gerade Ware einräumte. Er verpasste ihr einen so festen Schlag ins Gesicht, dass ihre Brille auf den Boden flog. Der zweite Täter ging mit einem Messer in der Hand auf die ...

