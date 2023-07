Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vor der Polizei geflüchtet/ BTM sichergestellt

Übach-Palenberg (ots)

Am 26. Juli (Mittwoch), gegen 00.40 Uhr, beabsichtigten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Straße In der Schley den Fahrer eines Pkw Smart zu kontrollieren. Der Mann hielt jedoch nicht an, sondern erhöhte seine Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Wurmstraße weiter. Die Beamten gaben daraufhin deutliche Anhaltezeichen und schalteten das Blaulicht ein. Der Fahrer des Smart fuhr trotzdem weiter in Richtung Heinsberger Straße und umfuhr eine Verkehrsinsel linksseitig. Er fuhr über die Teverenstraße in Richtung Geilenkirchener Straße und bog dann nach rechts auf die L 364 ab. Der Fahrer überholte einen anderen Verkehrsteilnehmer, der daraufhin abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An der Kreuzung Alte Aachener Straße/ Bahnhofstraße/ Mühlenweg bog der Smartfahrer trotz Rotlicht nach rechts in die Bahnhofstraße ab. In einer Sackgasse an der Straße Im Mühlenhof hielt der Flüchtende sein Fahrzeug an und sprang heraus. Er flüchtete mit einer gelben Plastiktüte in der Hand in Richtung Alte Poststraße. Der ungesicherte Pkw rollte gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Der Flüchtige warf im Laufen die Plastiktüte weg. Die Beamten folgten ihm und konnten ihn auf einem Parkplatz an der Wurmtalbrücke unter einem Anhänger liegend auffinden. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten stellten die weggeworfene Tüte sicher und fanden darin Betäubungsmittel in nicht geringer Menge auf. Diese sowie der Pkw, in dem sich weitere Betäubungsmittel befanden, wurden sichergestellt. Gegen den polizeibenannten Fahrer wurde nach der Vorführung vor einen Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

