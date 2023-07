Erkelenz (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Koningsgasse war am Dienstag (25. Juli), zwischen 15.50 Uhr und 17.30Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten eine Wohnungstür auf. Anschließend durchwühlten sie die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

