POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Lieck (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch eine rückwärtige Tür in ein Wohnhaus an der Ringstraße ein. Sie durchsuchten diverse Schränke nach Wertgegenständen, nahmen Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten einen Pkw Mercedes Benz. Die Tat wurde in der Nacht zu Dienstag, 25. Juli, begangen. Das entwendete Fahrzeug konnte per GPS geortet und auf einem Wirtschaftsweg bei Waldfeucht sichergestellt werden. Am Pkw waren ebenfalls entwendete ...

mehr