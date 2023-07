Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddiebstahl/ Täter angetroffen

Gangelt (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Gangelt stellte ihr Fahrrad am Dienstag (25. Juli) vor dem Freibad an der Straße Am Freibad verschlossen ab. Als sie nach dem Schwimmen zurückkam, konnte sie ihr Rad nicht mehr auffinden und ging von einem Diebstahl aus. Auf dem Nachhauseweg zu Fuß bemerkte sie dann an einem angrenzenden Sportplatz zwei Jugendliche, die ihr Rad bei sich hatten. Daraufhin sprach sie die jungen Männer an und forderte sie auf, ihr ihr Fahrrad wieder auszuhändigen. Diese ließen das Rad zurück und flüchteten in einen angrenzenden Wald. Daraufhin verständigte die Gangelterin die Polizei über das Geschehen. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Die Täter waren etwa 15 bis 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und komplett schwarz gekleidet. Sie trugen einen Kapuzenpullover, Jogginghosen sowie eine Kappe auf dem Kopf. Wer hat die Tat oder die jungen Männer gegen 15.30 Uhr oder einige Zeit zuvor beobachtet? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

