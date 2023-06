Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: BMW 1er entwendet

Hattingen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (24.06.) und Montag (26.06.) wurde aus der Garage eines Mehrfamilienhauses im Otto-Wohlgemuth-Weg eine schwarze BMW Kombilimousine samt Fahrzeugschlüssel gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich zunächst im Zuge eines Firmeneinbruchs in der Nordstraße am vergangenen Wochenende neben mehreren anderen Kfz-Schlüsseln ebenfalls den zum BMW gehörigen. Es handelt sich um einen BMW 1er, an dem sich zum Zeitpunkt des Diebstahls ein Kennzeichen mit EN-Kennung befand. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

