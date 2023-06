Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gestohlenes Auto überschlägt sich - Fahrer vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmittag (25.06.) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Überführung der A43 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein VW Polo überschlug.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 27-Jähriger auf der Mittelstraße in Fahrtrichtung Hattingen. Dort wäre er beinahe mit einem anderen Auto kollidiert und missachtete eine rote Ampel. Daraufhin fuhr er weiter auf der Querspange in Richtung Hattingen. Als er auf Höhe der Anschlussstelle Sprockhövel abbog, kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet er in den Gegenverkehr, kollidierte mit einer Leitplanke und überschlug sich. In einer dortigen Böschung kam er auf dem Dach zum Stillstand.

Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da sich für die anwesenden Polizeibeamten der Verdacht ergab, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurden ihm Blutproben abgenommen. Er wurde nach der medizinischen Behandlung zur Polizeiwache in Hattingen zwecks Identitätsfeststellung und Vernehmung verbracht.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der VW Polo im Rahmen eines Einbruchs auf der Mittelstraße gestohlen wurde. Des Weiteren verfügt der Fahrer des VW über keinen Führerschein. Das Auto wurde sichergestellt.

