POL-EN: Altmetalle von Baustelle entwendet

Am vergangenen Freitag (23.06.) entwendeten gegen 19 Uhr drei männliche Jugendliche aus Witten (15 bis 24 Jahre alt) Altmetalle von einer ansässigen Baustelle in der Osterfeldstraße und entfernten sich in einem Pkw anschließend in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Die gleiche Tathandlung wiederholten sie kurze Zeit später gegen 21:10 Uhr an derselben Örtlichkeit. Als sie im Begriff waren erneut zu flüchten, konnten sie in Tatortnähe durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die drei Wittener zur Polizeiwache verbracht. Das Altmetall wurde sichergestellt.

