Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Wetter (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Wetteraner mit seinem Fahrrad die Osthausstraße in Wetter. Im Kurvenbereich verlor der Fahrradfahrer aus derzeit noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr in einen dortig geparkten Kia Picanto. Durch die Kollision verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und am geparkten Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell