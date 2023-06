Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Leicht verletzte Person bei Abbiegeunfall

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (22.06.) befuhr ein 55-jähriger Gevelsberger mit seinem VW die Theodorstraße in Fahrtrichtung Heidestraße, um auf diese abzubiegen. Beim Abbiegevorgang aus der Einmündung der Straße heraus übersah er dabei einen 39-jähriger Mann aus Hagen mit seinem Opel, der die Heidestraße in Fahrtrichtung Wittener Straße entlangfuhr. Der Pkw des vorfahrtsberechtigten Hageners kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich dieser leicht und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der VW des Gevelsbergers verblieb nicht mehr verkehrsbereit.

